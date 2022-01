Voor vierde keer sinds jaarwisseling: Noord-Korea vuurt weer projectiel af

Voor de vierde keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd, meldt de Japanse kustwacht. Ook het leger van Zuid-Korea zegt een projectiel te hebben gezien. Volgens de kustwacht gaat het mogelijk opnieuw om een ballistische raket. Het projectiel is inmiddels in de Japanse Zee terechtgekomen.

Ook op 5, 11 en 14 januari werden lanceringen waargenomen. De VN verbiedt Noord-Korea om raketten te ontwikkelen die een kernlading kunnen vervoeren. Eerder deze maand claimde het land dat de eerder gelanceerde projectielen hypersonische raketten waren. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel.

Een hypersonische raket heeft een snelheid van minstens 6200 kilometer per uur, oftewel vijf keer zo snel als het geluid. Zo'n raket vliegt op lage hoogte en is heel wendbaar. Dat maakt een hypersonische raket lastig te onderscheppen. In september vorig jaar claimde Noord-Korea ook een hypersonische raket getest te hebben.

Sancties

En de dinsdag daarna vuurde Noord-Korea nog een raket af, naar eigen zeggen ook een hypersonische. Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider, was bij die test aanwezig, voor het eerst in twee jaar tijd. Sinds september zijn er nog zes andere rakettests uitgevoerd, met deels nieuwe technologie.

Vorige week besloten de Verenigde Staten extra sancties in te stellen tegen het regime van Kim Jong-un. Tegoeden van zes Noord-Koreanen, een Rus en een Russisch bedrijf in gebieden waar Amerikaanse wetgeving geldt, zijn bevroren. Zij zouden betrokken zijn bij het leveren van geld, goederen of diensten aan het Noord-Koreaanse wapenprogramma. Als andere buitenlandse bedrijven zaken met hen doen, worden die bedrijven gestraft.

Ook heeft het land de VN-Veiligheidsraad opgeroepen tot nieuwe sancties.

Gangsterachtige houding

Noord-Korea reageerde fel. Zo zouden de sancties "isolerend en verstikkend" werken en zou de VS een "gangsterachtige" houding hebben. Volgens het land zijn de tests geen bedreiging voor andere landen.