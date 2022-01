Britse politie arresteert twee tieners in onderzoek naar gijzeling in Amerikaanse Dallas

De Britse politie heeft zondag twee tieners gearresteerd in een lopend onderzoek naar een gijzeling in een synagoge in het Amerikaanse Dallas. Die gijzeling vond afgelopen zaterdag plaats. De dader, ook een Brit, werd gedood.

Wat de precieze link tussen de gearresteerden en de gijzelnemer is, is nog onduidelijk. De twee tieners werden opgepakt in het zuiden van Manchester. Het tweetal zit vast en wordt ondervraagd.

Zaterdag gijzelde een gewapende man tien uur lang een rabbijn en drie anderen. Waarom de man naar de synagoge ging, is onduidelijk. Volgens de FBI richtte de man zich niet tot de Joodse gemeenschap.

Aafia Siddiqui

De gijzelnemer zei een broer te zijn van een vrouwelijk lid van terreurgroep al-Qaida. Zij zou op een luchtmachtbasis in Forth Worth worden vastgehouden, maar dit bleek later niet te kloppen. Die vrouw, Aafia Siddiqui genaamd, werd in 2010 tot een gevangenisstraf van 86 jaar veroordeeld voor poging tot moord op een Amerikaanse militair in Afghanistan.

Haar straf maakt veel los in Pakistan. Siddiqui zou volgens haar aanhangers een slachtoffer zijn van het Amerikaanse rechtssysteem. Pakistan heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om een deal te sluiten zodat ze naar Pakistan terug kan keren.

Bestrijden antisemitisme

President Biden gaf afgelopen weekend een verklaring waarin hij de agenten bedankte die de gijzeling beëindigd hebben. De Israëlische premier Bennett reageerde ook op de gijzeling: hij twitterde dat hij de situatie nauwlettend in de gaten houdt. "Deze gebeurtenis brengt in herinnering dat antisemitisme nog steeds leeft en dat we het wereldwijd moeten blijven bestrijden."