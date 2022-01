Drie schietpartijen op één dag in Amsterdam: dode (16) en gewonde (22)

In Amsterdam waren gisteren drie schietpartijen op één dag. Eén schietpartij was fataal: een 16-jarige jongen kwam om het leven door een of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost.

Bij een schietpartij rond 12.00 uur in Nieuw-West vielen zover bekend geen gewonden. Bij de schietpartij in Amsterdam-Noord raakte wel iemand gewond. Een 22-jarige man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was nog aanspreekbaar, aldus de politie.