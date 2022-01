Onbegrip over meespelen Vloet: 'Heracles moet hem ontslaan'

De meest besproken man van het voetbalweekend was Rai Vloet. Twee maanden geleden was hij als bestuurder, onder invloed van alcohol, betrokken bij een aanrijding, waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam. Sinds afgelopen maandag trainde hij weer mee, zaterdag keerde hij als invaller tegen NEC terug op het veld. "Ik snap Heracles niet", stelt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "De club gedraagt zich laf. Ze hadden ook kunnen zeggen: hij speelt dit seizoen niet meer. Voor de nabestaanden is dit een verschrikkelijk moment. Dit moet je niet willen." Volgens Rafael van der Vaart is er maar één oplossing. "Dit kan niet", zegt Van der Vaart. "Je moet hem ontslaan. Die mensen thuis krijgen alles mee. Het zal jouw kind zijn. Een kind van vier. De club mag dit niet accepteren." Kijk hieronder naar de fragmenten over de situatie van Mohamed Ihattaren ('Ihattaren komt nooit meer in de top te spelen') en de terugkeer van Brian Brobbey bij Ajax.

Enkele tientallen supporters van Heracles hadden zich zaterdag bij het stadion verzameld om de spelersbus op te wachten. Ze waren het niets eens met het inzetten van Vloet, die zelf niet in de bus gestapt in Nijmegen. Directeur Rob Toussaint, voorzitter Hans Bredewoud en Wormuth gaven in Almelo tekst en uitleg. "Ik ben geen rechter", verdedigde Heracles-trainer Wormuth de keuze om gebruik te maken van Vloet. "We hebben niet veel informatie en moeten voorzichtig zijn met een oordeel. De rechter bepaalt. Hij is onderdeel van de Heracles-familie en we willen hem helpen."

Theo Janssen veroorzaakte in november 2009 een auto-ongeluk, nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was gekropen. Een van de passagiers, keeper en vriend Kevin Moeliker, raakte daarbij zwaargewond. Van FC Twente kreeg Janssen toen een schorsing van ruim twee maanden. "Alles wat je dan zegt, is niet goed", zegt Janssen. "Alle kritiek is terecht en neem die kritiek als een man. Mond houden en accepteren." "De enige juiste oplossing is Vloet deze transferperiode met stille trom naar het buitenland laten gaan", zegt Pierre van Hooijdonk. "Voor Vloet is geen toekomst meer in Nederland. Hij krijgt opmerkingen in elk stadion."