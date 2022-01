Zakelijk Real Madrid wint in klinisch decor van Athletic Club en pakt Supercup

Op zo'n 5.000 kilometer van de Spaanse hoofdstad heeft Real Madrid de Spaanse Supercup gewonnen. In Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, werd Athletic Club met 2-0 verslagen.

In de vlakke eerste helft was Real Madrid iets beter, maar speelde de club uit Bilbao ook zeker een rol van betekenis. Er was discussie over een handsbal van Real-verdediger David Alaba, maar er werd geen penalty toegekend. Ook bleven grote kansen uit. Goals niet: Luka Modric haalde in de 38ste minuut op de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit. Het was de eerste goal van de Kroaat dit seizoen.

Zeven minuten na de pauze probeerde Karim Benzema op precies dezelfde manier als Modric te scoren, maar de inzet was lang niet zo goed. De bal kwam door het schot wel tegen de hand van Yeray Alvarez. Na tussenkomst van de VAR werd er een strafschop gegeven, die door Benzema werd benut.