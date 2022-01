Spaans OM eist 8 jaar cel voor doden Nederlandse filmeditor op Mallorca

Het Spaanse Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen Adrián H.F. voor het doden van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn in 2018. Dat meldt de lokale krant Ultima Hora. De verdachte moet ook 100.000 euro schadevergoeding betalen aan de ouders van het slachtoffer, zo eist het OM.

Van Luijn overleed op 34-jarige leeftijd op het Spaanse eiland Mallorca nadat hij 's nachts was beroofd en ernstig mishandeld. Hij was er op vakantie met zijn vader. Adrián H.F. sloeg Van Luijn meerdere keren in het gezicht tot hij op de grond viel, zo schrijft Ultima Hora op basis van de Spaanse aanklacht. Eenmaal op de grond zou Van Luijn niet meer hebben gereageerd.

De verdachte bracht de bewusteloze Van Luijn naar het ziekenhuis, waar hij diezelfde nacht nog overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding die door de klappen was veroorzaakt.

Op borgtocht vrij

De toen 19-jarige Adrián H.F. werd een dag na de mishandeling door de Spaanse politie gearresteerd. Hij legde wisselende verklaringen af. Zo zei hij dat hij de gewonde Van Luijn op straat had gevonden en naar het ziekenhuis had gebracht. Later bekende hij dat hij Van Luijn had geslagen, omdat de toerist op straat plaste.

Een jaar na de mishandeling kwam de man op borgtocht vrij. Nu eist het OM dus acht jaar cel.

Vier andere jongeren, die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van Van Luijn, zijn in 2020 vrijgesproken door de jeugdrechter op Mallorca. Zij hadden tegen de politie gezegd dat ze de gewonde Van Luijn in de auto hadden geholpen waarmee hij naar het ziekenhuis was gebracht. De vier werkten vrijwillig mee aan een dna-onderzoek om zo hun onschuld aan te tonen.

Gouden Kalf

Van Luijn werkte als editor mee aan de totstandkoming van tientallen Nederlandse films, waaronder Wolf, Aanmodderfakker en Rabat. Postuum kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn werk voor de film Wij.