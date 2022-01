Jongen (16) doodgeschoten in huis in Amsterdam-Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost is aan het begin van de avond een jongen van 16 jaar doodgeschoten. Toen de politie even na 19.00 uur in een woning in de Sinderenstraat kwam, leefde het slachtoffer nog.

Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Het Parool meldt dat de politie twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd heeft gearresteerd. Waarvan zij worden verdacht is nog onduidelijk. Mogelijk zijn ze door de politie meegenomen omdat de omstandigheden van de schietpartij nog onduidelijk zijn. Een ingewijde meldde aan de krant dat de schutter lijkt te zijn gevlucht.

Volgens Het Parool vond de schietpartij plaats in de woning van de vader van het slachtoffer. De vader verblijft in Engeland. Een scenario dat de politie volgens het Parool onderzoekt is dat de jongens aan het spelen waren met een vuurwapen.

Beelden van na het incident: