VVD bezorgd over Oekraïne, wil scherper reisadvies

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten hoe het zit met de veiligheidsrisico's voor Nederlanders in Oekraïne en of er voorbereidingen worden getroffen voor een eventuele evacuatie.

"De militaire dreiging van Rusland tegen Oekraïne wordt alsmaar ernstiger", schrijft VVD-Kamerlid Brekelmans op Twitter. "De #VS adviseert daarom om alle reizen naar Oekraïne te heroverwegen", zegt het Kamerlid. Hij stelt dat voor het grootste deel van Oekraïne voor Nederland nog code oranje geldt. Het advies is dan om alleen voor werk of bijzondere familieomstandigheden naar zo'n land te gaan. "Dit moet scherper, we mogen niet naïef zijn", schrijft hij.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet vooruit lopen op Kamervragen van de VVD en eventuele aanpassing van het reisadvies.

Binnen een week

Rusland heeft zo'n 100.000 zwaarbewapende militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken en zinspeelt op oorlog. Besprekingen met de VS en de NAVO de afgelopen week hebben niets opgeleverd. Rusland eist binnen een week garanties dat Oekraïne of andere voormalige Sovjetstaten geen lid worden van de NAVO en dat het bondgenootschap in die landen geen militairen of wapens stationeert. "Ons geduld is op", zei de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het Westen heeft de Russische eisen van de hand gewezen.

President Poetin zei eerder dat Rusland "militair-technisch" zal antwoorden als de garanties uitblijven. Op de vraag wat dat precies betekent, zei Lavrov vrijdag dat het antwoord van Poetin zal afhangen van het advies dat hij krijgt van militaire experts.