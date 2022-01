Sleper nu definitief naar Peking in monobob, viermansbob De Bruin redt het niet

Zelf was ze allang zeker van haar zaak. Karlien Sleper zou hoe dan ook op de Olympische Spelen in Peking staan. En de monobobber kreeg gelijk, vandaag was voor de buitenwereld de dag dat ze officieel werd voorgedragen aan NOC*NSF om als onderdeel van de Nederlandse ploeg naar China af te reizen. Voor de buitenwereld wellicht nog een verrassing, voor Sleper zelf dus niet. "Nee, absoluut niet. Ik wist dat ik de internationale eis makkelijk ging halen en die van NOC*NSF was strenger, maar had ik de eerste wedstrijd al gehaald...", zegt de monobobber nuchter via de telefoon vanuit het Zwitserse Sankt Moritz. "Na de eerste wedstrijd kwam de emotie er al uit." Sleper refereert aan haar wereldbekerdebuut in Innsbruck waar ze met een tiende plek al voldaan had aan de eis van sportkoepel NOC*NSF om bij tenminste één wereldbekerwedstrijd bij de beste twaalf te eindigen. Olympische ranglijst Een week later deed ze dat kunstje nog een keer: ze eindigde als negende. Fluitje van een cent om een ticket voor de Spelen te bemachtigen toch? Voor Sleper was het geen groot vraagteken, maar pas dit weekend werd na de wereldbeker in Sankt Moritz officieel de olympische ranglijst opgemaakt. Want alleen de zes beste mononbobbers die zich niet via de gecombineerde ranking met de tweemansbob kwalificeerden, mochten alsnog naar Peking. Het klinkt als een ingewikkeld systeem, maar linksom of rechtsom: Sleper prijkt fier bovenaan die lijst en kan haar koffer gaan inpakken. In oktober trainde Sleper al een paar weken op de olympische baan. In onderstaande video vertelt Sleper hoe ze haar tijd in Peking beleefde.

Monobobber Sleper trainde drie weken op olympische baan: 'Fantastisch' - NOS

Voor het zover is gaat ze na terugkomst uit Zwitserland - waar ze haar laatste wereldbekerwedstrijd afsloot met een twaalfde plek - thuis in zelfisolatie totdat het vliegtuig naar China vertrekt. Want na een piekfijne voorbereiding is het laatste wat ze wil dat het coronavirus nog roet in het eten gooit. Haar voorbereiding geeft in ieder geval genoeg zelfvertrouwen. Want na het behalen van de nationale eis zat Sleper al wat rustiger in de monobob. "De afgelopen weken heb ik met de wereldbekerwedstrijden veel ervaring opgedaan", zegt Sleper. "Ik ben tevreden met mijn wedstrijden en heb geen last meer van mijn hamstring. Het geeft super veel vertrouwen richting Peking", aldus Sleper.

Karlien Sleper - Orange Pictures

Bobsleeër Ivo de Bruin hoopte zondag ook nog op een plekje in de olympische equipe, maar die droom ging in rook op. In de viermansbob kwam De Bruin en zijn team te kort voor een plek in de top-acht. In de eerste run werd de Nederlandse viermansbob zestiende, een bijna onmogelijk taak om dat verlies nog goed te maken in de tweede run. Ook daarin lukte het niet om die topachtklassering te halen. "Het hele jaar hebben we heel hard gewerkt, ons uiterste best gedaan en iedereen stond er vandaag. Maar dan is het niet goed genoeg", reageerde De Bruin na afloop. "Voor mijn gevoel bij lange na niet, want als je top acht moet halen en je wordt zestiende, zeventiende dan zit je er ver vanaf..." Geen tweemans ticket Een dag eerder lukte het De Bruin samen met zijn remmer Jelen Franjic in de tweemansbob ook niet zich te plaatsen voor de Spelen in Peking. Net als vandaag had De Bruin een plaats bij de beste acht nodig, ze werden zeventiende. Bekijk hieronder de laatste run van de viermansbob van Ivo de bruin in Sankt Moritz