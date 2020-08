Bol boekt in Stockholm eerste Diamond League-zege op 400 meter horden

Femke Bol heeft in het Zweedse Stockholm haar eerste Diamond League-overwinning geboekt op de 400 meter horden.

De 20-jarige atlete, die woensdag bij de Gyulai Istvan Memorial in Hongarije ook al de 400 meter horden op haar naam schreef, won met overmacht in 54,68.

Debuut

Met haar tijd kwam Bol niet in de buurt van haar Nederlandse record van 53,79, waarmee ze de wereldjaarlijst aanvoert. Toch was ze meer dan een halve seconde sneller dan de nummer twee, Anna Ryzjykova, die in 2018 zilver veroverde op de EK. Regerend Europees kampioen Lea Sprunger kwam niet verder dan plaats zes in Stockholm.

Bol maakte ruim een week geleden haar debuut in de Diamond League. Ze eindigde als derde op de 400 meter bij de wedstrijden in Monaco.

Razendsnelle tijd bij mannen

Bij de mannen zorgde Karsten Warholm voor een sensatie op de 400 meter horden. Hij liep met 46,87 de tweede tijd ooit.