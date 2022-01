Fortuna pijnigt zichzelf tegen AZ en doet slechte zaken in degradatiestrijd

Fortuna Sittard zag directe concurrenten PEC Zwolle en Sparta Rotterdam eerder dit weekend punten pakken, maar verloor zelf van AZ (2-1). En dat had niet gehoeven. De ploeg van Sjors Ultee kreeg zondagmiddag genoeg kansen en hielp AZ in het zadel door geblunder. De Alkmaarders nestelen zich daardoor definitief in de subtop.

AZ kwam na een klein kwartier op voorsprong door centrale verdediger Sam Beukema. Hij rukte op en belandde in de zestien. Beukema kon een voorzet van Owen Wijndal vrij inkoppen, de eerste van de verdediger in de eredivisie en de 2.500ste van AZ.

Fortuna Sittard had in de eerste helft via een vrije trap en een kopbal op de lat van Zian Flemming (die in de nadrukkelijke belangstelling staat van de Engelse tweedeklasser Millwall) en meerdere goede acties van oud-AZ'er Mats Seuntjens ook mogelijkheden om te scoren.

De Alkmaarders stelden daar minder gevaar tegenover, ondanks dat ze vaker de bal hadden.