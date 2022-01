Giri buigt in tweede ronde voor wereldkampioen Carlsen in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft in de tweede ronde van het Tata-toernooi in Wijk aan Zee al een nederlaag moeten incasseren. Nederlands beste schaker, de nummer 7 van de wereld, boog voor de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen.

Giri speelde met de zwarte stukken en kwam al vroeg in de partij onder druk te staan. Hij kon geen ontsnapping vinden in de stellingen van Carlsen en na 36 zetten gaf hij het op. Giri begon het toernooi zaterdag met een remise tegen de 16-jarige Rameshbabu Praggnanandhaa.

Wereldtitel geprolongeerd

De 31-jarige Carlsen is zevenvoudig winnaar in Wijk aan Zee en met een rating van 2.865 de absolute nummer 1 van de wereld. Hij prolongeerde vorige maand zijn wereldtitel door in een tweekamp de Rus Jan Nepomnjasjtsji te verslaan.