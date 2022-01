Brussel strijdt tegen de techgiganten, startups springen alvast in het gat

Brussel werkt aan twee nieuwe wetten om de macht van Big Tech aan banden te leggen. Niet iedereen wacht geduldig tot het zover is: startups, jonge snelgroeiende bedrijven, spelen in op de groeiende onvrede over de internetgiganten.

Zo is er een privacyvriendelijker alternatief voor Facebook van Nederlandse bodem: Quodari. Vorig jaar ging het platform live. Fanatiek gebruiker Wim van 't Einde deelt er de foto's van zijn pup Banjer. "Je maakt collecties en die deel je met connecties."

Van 't Einde deelt ook collecties over fotografie en regionale archeologie. Die hoeven niet alleen uit foto's te bestaan; op het platform kun je bijna alles opslaan, ook tekstbestanden en video's. De app is dus een soort clouddienst met sociaal sausje.

Geen datahandel

Quodari gebruikt geen algoritmes die gebruikers aanbevelingen doet, volgt gebruikers niet en verhandelt geen data. Het is gratis, maar voor meer opslagruimte en functionaliteiten moet worden betaald. "Er wordt vaak gezegd dat er geen alternatief voor Facebook is en we dus wel moeten", zegt oprichter Paul Pennarts. "Nu is er wél een alternatief en kan iedereen dus een keuze maken."

Volgens Pennarts is er weinig concurrentie op dit gebied. Er zijn alleen enkele privacyvriendelijke browsers en berichtenapps. Enkelen, zoals de browser Vivaldi en Protonmail, zitten met Quodari in een internationale coalitie. Pennarts hoopt dat dit soort techbedrijven de wind in de rug krijgt als de Europese Unie de grote concurrenten aan banden legt.