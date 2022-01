Anouk stopt als coach bij The Voice, 'wat een pleuriszooi'

Zangeres Anouk stopt met haar werkzaamheden als coach bij The Voice of Holland. Dat heeft ze in een video op Instagram laten weten. Ze noemt het programma "een corrupte bende".

"Nou wat een pleuriszooi allemaal, wat onwijs verdrietig en teleurstellend", begint ze haar verklaring. "Ik heb nog niets gezegd, omdat ik de aflevering van BOOS wilde afwachten, aankomende donderdag. Maar na een aantal statements te hebben gezien van onder anderen Jeroen Rietbergen en ook een paar telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, ja, eigenlijk weet ik wel genoeg. Ik heb besloten dat ik niet meer terug wil komen bij The Voice. Het is gewoon een corrupte bende."

De zangeres spreekt verder van "een structureel probleem" bij het programma, daar wil ze geen onderdeel van zijn. "Ik wil niet werken op een plek waar een aantal mannen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet."

De verklaring van Anouk volgt op aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het programma is gisteren om die reden stilgelegd en bandleider Rietbergen bekende het wangedrag en is opgestapt. Tegen coach Ali B is aangifte gedaan, hij ontkent de beschuldigingen.