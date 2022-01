Gemankeerd PSV met moeite, maar verdiend langs FC Groningen en weer koploper

PSV is goed begonnen aan de tweede seizoenshelft. De Eindhovenaren haalden weliswaar met moeite de drie punten op bij FC Groningen, maar de winst was uiteindelijk verdiend: 0-1.

Het was onduidelijk hoe het met de vorm van PSV was gesteld, nadat de selectie in de winterpauze met diverse coronabesmettingen te maken had gekregen. De coronagolf had er onder meer voor gezorgd dat er een streep door een trainingskamp naar Marbella en een oefenduel met Karlsruher SC werd gezet.

Daarnaast was het voor PSV-trainer Roger Schmidt puzzelen hoe om te gaan met de (langdurige) afwezigheid van steunpilaren zoals Ibrahim Sangaré (Afrika Cup), André Ramalho (enkelblessure), Eran Zahavi (knieblessure), Noni Madueke (hamstringblessure) en Ryan Thomas (knieblessure).

Met name de afwezigheid van de ervaren centrale verdediger Ramalho heeft ervoor gezorgd dat PSV naar verluidt nog wat op de transfermarkt wil gaan doen.

Solide start

Ondanks alle onzekerheden had de zichtbaar afgetrainde ploeg van Schmidt de zaken voor rust onder controle. PSV speelde solide en zette Groningen, dat dit seizoen pas één thuisduel had verloren, vast.

Mario Götze opende met zijn eerste eredivisiegoal van het seizoen na tien minuten de score voor PSV. De credits waren daarbij ook voor Mauro Júnior, die Philipp Max ook voor de winterpauze uit de basis hield, en aangever Cody Gakpo.

PSV bleef op een tweede goal loeren, waarbij voormalig Groningen-aanvaller Ritsu Doan het dichtst bij was met een schot dat net naast ging.

Vrije trap op de lat

Vlak na rust scheelde het weinig of Groningen had de gelijkmaker op het bord toen oud-PSV'er Laros Duarte een vrije trap van een meter of achttien op de lat schoot.