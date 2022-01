Misstanden bij The Voice: hoe ga je om met misbruik van afhankelijkheidsrelaties?

"Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel", schreef Chantal Janzen vandaag op Instagram. De presentatrice verwijst daarmee naar de berichten over The Voice of Holland die gisteren naar buiten kwamen. Maar hoe doe je zoiets binnen een organisatie waar volgens verschillende bronnen niet een, maar meerdere personen zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag? RTL en productiemaatschappij ITV hebben een extern onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Een van de experts op dat gebied is Tamara de Reu. Als organisatiepsycholoog ongewenst gedrag wordt ze regelmatig door bedrijven en instellingen ingeschakeld om dit onderzoek te doen. Toen ze het nieuws over The Voice hoorde gingen er bij haar alarmbellen rinkelen.

T-Mobile staakt sponsoring T-Mobile stopt per direct met het sponsoren van RTL-talentenjacht The Voice of Holland, bevestigt het telecombedrijf aan de NOS. T-Mobile maakt het besluit na berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag bij het talentenjachtprogramma. "We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van", zo staat in de verklaring. "Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen."

"Dit roept het gevoel op dat er al langere tijd iets aan de hand is", zei ze in radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Dit klinkt als een ernstige en serieuze zaak waar veel mensen bij betrokken kunnen zijn." Op het moment dat dit soort berichten naar buiten komt bij organisaties begint De Reu haar gesprekken altijd bij de betrokkenen. "Je hoort dan al snel over welke mensen het gaat, en die hebben ook hun kant te vertellen. Vervolgens kijk je: wat is er binnen de organisatie al gebeurd? Is er al ondersteuning geweest voor de betrokkenen? Maar dat gaat vaak over medewerkers. Bij de kwestie waar we het nu over hebben is dat mogelijk anders. Dat weten we nog niet precies." Ze wijst erop dat grenzen in de creatieve wereld vaak vager zijn. "Daar is vaak ook een belangrijke fysieke component en er zijn veel machtsverhoudingen." Dat ziet ook Linda Duits, mediawetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. "Het is vervelend dat dit gebeurt, maar dit nieuws verrast mij niet meer; dit is een industrie waar afhankelijkheidsrelaties een rol spelen."

Wat is er aan de hand bij The Voice? In het kort: RTL stopt voorlopig met het uitzenden van talentenshow The Voice of Holland, na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De beschuldigingen van seksueel wangedrag kwamen aan het licht door onderzoek van BOOS, een BNNVARA-programma op YouTube.

The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen bekende daarop "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die bij het programma betrokken zijn geweest.

Ook coach Ali B wordt beschuldigd van seksueel wangedrag en een vrouw heeft aangifte tegen hem gedaan. De rapper ontkent alle beschuldigingen.