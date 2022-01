Keeper Coremans blundert, maar Sparta pakt toch nog punt bij Cambuur

SC Cambuur en Sparta Rotterdam hebben aan hun onderlinge duel een punt overgehouden: 1-1. Tot opluchting van Sparta-doelman Tim Coremans, die opviel door een enorme flater.

De vervanger van Afrika Cup-ganger Maduka Okoye en de nog niet fitte Benjamin van Leer voegde zich dit weekend in het rijtje met blunderende keepers in de eredivisie. Na ruim een halfuur plukte Coremans een voorzet van huurling Patrick Joosten uit de lucht, maar hij liet de bal vervolgens los en via zijn been rolde deze over de doellijn.

Een fikse tegenvaller voor Sparta, dat op dat moment de betere ploeg was en ook kansen had gekregen op een voorsprong. Nieuweling Younes Namli en tot twee keer toe Lennart Thy stuitten echter op doelman Sonny Stevens.