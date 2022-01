Jonge veldrijdster Van Empel pakt zege in Flamanville, Brand al zeker van eindzege

Op zaterdagavond 29 januari zijn de vrouwen aan de beurt, dan verdedigt Lucinda Brand haar titel. Een dag later is het aan de mannen, regerend kampioen Mathieu van der Poel zal zijn titel niet verdedigen, de wielrenner heeft een pauze ingelast.

Op 23 januari vindt de laatste wereldbeker veldrijden van het seizoen plaats. In Hoogerheide sluiten de veldrijders het seizoen af. Daarna gaan alle ogen op het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville in de staat Arkansas.

In de voorlaatste wereldbeker veldrijden van het seizoen heeft Fem van Empel haar tweede zege ooit geboekt. In de eindsprint bleef ze Puck Pieterse nipt voor. Met nog één wereldbeker te gaan was de afwezige Lucinda Brand al zeker van de eindzege.

Omdat Denise Betsema ook niet naar Flamanville afreisde, wist Brand dat ze in de twee laatste twee wedstrijden niet meer in te halen was. Bij afwezigheid van de toppers maakten de 19-jarigen Pieterse en Van Empel er een tweestrijd van.

Pieterse reed in de tweede ronde weg uit een kopgroep van vijf. Het lukte Van Empel een ronde later aan te sluiten. In de laatste bocht verraste Pieterse haar opponente, maar Van Empel had nog genoeg energie om dat te herstellen.