Oliveira troeft Miller en Espargaró af en boekt eerste MotoGP-zege

Miguel Oliveira heeft zijn eerste overwinning in de MotoGP geboekt. Bij de GP in Oostenrijk ging de Portugese motorcoureur als derde de laatste bocht in, achter Jack Miller en Pol Espargaró, maar kwam hij met een flitsende inhaalmanoeuvre alsnog als eerste over de streep.

Na vijftien rondes op het circuit van Spielberg werd de GP kort onderbroken na een valpartij van de Spaanse motorcoureur Maverick Vinales. Hij viel hard van zijn motor, gleed na de val een flink stuk door, maar kon daarna wel opstaan en weglopen.