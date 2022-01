Vrouwen FC Twente na ruime overwinning bij PEC klaar voor topper tegen PSV

In Zwolle begonnen de vrouwen van PEC Zwolle en FC Twente het voetbaljaar 2022 onstuimig: in de eerste vijf minuten vielen al drie goals. Toen de storm van de beginfase was gaan liggen op het kunstgras in Overijssel, bleek Twente, de nummer twee in de eredivisie vrouwen, verreweg de sterkste.

De vrouwen uit Enschede bouwden de 1-2 voorsprong in de tweede helft uit naar een gemakkelijke 1-4 overwinning. Opvallende aanwezige was bondscoach Mark Parsons, die vrijdag nog bij Ajax tegen ADO Den Haag op de tribune zat.

Hij zag in de eerste helft een open wedstrijd, ruimtes waren groot en daar had vooral Twente-spits Fenna Kalma flink van kunnen profiteren. Maar de topscorer in de competitie (20 goals in 12 wedstrijden) beleefde een stroeve middag.

Twee eigen doelpunten

PEC mocht bij één goal achterstand in de rust nog hopen op een comeback, maar vijf minuten na rust vervloog die hoop alweer. Bij een indraaiende corner bokste PEC-doelvrouw Moon Pondes de bal in eigen doel. Daarmee was het minieme verzet van PEC gebroken. Regerend landskampioen Twente, waar Nurija van Schoonhoven er na lang blessureleed weer vanaf de start bij was, hield de controle en zette de tegenstander vroeg vast. PEC kwam er niet meer aan te pas.

Twintig minuten voor tijd brak Twente-rechtsback Kerstin Casparij door op rechts en plaatste de bal kundig langs keeper Pondes. Zwolle-aanvoerder Moïsa van Koot, die nog ijverig doorliep om de goal te voorkomen, liep de bal in eigen doel: 1-4. FC Twente ging nog enthousiast op zoek naar de vijfde treffer, maar die kwam er niet meer (1-4).

Door de overwinning houdt FC Twente (27 punten) de aansluiting bij koploper Ajax (28 punten). Een goede opwarmer voor de topper tegen PSV, volgende week in Enschede.

