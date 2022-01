Teruggekeerde Brobbey drukt meteen stempel bij Ajax tegen zwak Utrecht

Na het afgebroken trainingskamp in Portugal, wegens diverse coronabesmettingen, was het voor Ajax-trainer Erik ten Hag enigszins een vraagteken hoe zijn ploeg er precies voorstond na de winterstop. FC Utrecht leek wat dat betreft een goede graadmeter.

Brobbey moet het gat opvullen dat is ontstaan door de deelname van Sébastien Haller aan de Afrika Cup, maar liet in Utrecht zien meer dan een stand-in te zijn. Vooral voor rust drukte hij zijn stempel en dat belooft wat voor de topper van volgende week tegen PSV.

Brian Brobbey heeft bij zijn terugkeer bij Ajax meteen zijn waarde bewezen. De van RB Leipzig gehuurde spits nam tegen FC Utrecht twee treffers voor zijn rekening en had daarmee een belangrijk aandeel in de 3-0 uitoverwinning.

De Japanse huurling beleefde een uiterst ongelukkig optreden, want bij de vroege 1-0 voor Ajax liet hij Daley Blind uit zijn rug weglopen. Via Blind belandde de bal via Dusan Tadic en Ryan Gravenberch voor de voeten van Antony. De Braziliaan schoot vervolgens raak, na een touché van Quinten Timber.

Utrecht mocht zich bij een 0-2 stand nog wel beklagen over het feit dat Anastasios Douvikas onterecht werd teruggevlagd wegens buitenspel. De Griek, die later nog een kopkans verprutste, had anders oog in oog met doelman Remko Pasveer gestaan.

Na rust gebeurde er aanzienlijk minder voor beide doelen. Ajax geloofde het wel een beetje en Utrecht was niet bij machte om het duel nieuw leven in te blazen. Kort na de wissel van Brobbey, twintig minuten voor tijd, krulde Antony de bal nog wel rakelings naast.

Debuut Van Axel Dongen

In de slotfase maakte de 17-jarige Amourricho van Axel Dongen bij Ajax zijn debuut. Heuglijke feiten voor de Amsterdammers waren na het laatste fluitsignaal ook de 100ste eredivisiezege van Ten Hag met Ajax en het achtste uitduel op rij zonder tegengoal voor Pasveer.

Bekijk hieronder reacties van Brobbey, Ten Hag, De Keijzer en René Hake: