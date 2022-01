Voorzitter Conservatieven: bezem door Downing Street, Johnson mag blijven

De Britse premier Johnson moet de cultuur in zijn kabinet aanpakken naar aanleiding van de vele borrels en feestjes in zijn ambtswoning in coronatijd. Dat zegt de voorzitter van Johnsons Conservatieve partij, Oliver Dowden. Hij vindt niet dat de premier moet aftreden, omdat Johnson "de massale boostercampagne in gang heeft gezet die ons door omikron heen sleept".

"We moeten de waarheid achterhalen en daarna moet de premier adequaat reageren en de cultuur in Downing Street 10 aanpakken", zegt Dowden tegen Sky News. Hij zegt ook dat hij walgt van de borrels die zouden zijn gehouden aan de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth. Naast de coronamaatregelen die er toen golden, gold in het land nationale rouw.

Ook het partijlid Tobias Ellwood spreekt Johnson aan op zijn verantwoordelijkheid. Hij moet de leiding nemen of opstappen, zegt hij tegen de BBC naar aanleiding van berichten dat er wekelijks een vrijdagmiddagborrel was. "We hebben behoefte aan leiderschap."

Ellwood zegt dat parlementariërs overspoeld worden met boze berichten vanuit hun achterban. De regering roept op te wachten met oordelen tot een onafhankelijk onderzoek onder leiding van topambtenaar Sue Gray klaar is. Dat richt zich op het naleven van de eigen regels door de regering, zowel bij een borrel in de tuin als op twee feestjes aan de vooravond van de begrafenis van prins Philip.

Al conclusies getrokken

Johnson bood afgelopen week zijn excuses aan voor het bijwonen van een borrel in de tuin van zijn ambtswoning in mei 2020, waar personeel was gevraagd zelf drank mee te brengen, terwijl het land grotendeels op slot zat vanwege corona.

De leider van oppositiepartij Labour, Keir Starmer, denkt dat Johnson de wet heeft overtreden en dat hij dat ook met zoveel woorden heeft toegegeven. Tegen de BBC zegt hij: "Ik weet dat de regering wil wachten op de uitkomsten van het onderzoek, maar het lijkt mij vrij duidelijk wat er is gebeurd. Het feesten op Downing Street wordt niet echt ontkend en ik denk dat de bevolking al conclusies heeft getrokken. Ik denk dat de feiten voor zich spreken. Ik denk dat de premier heeft gelogen over de feiten."

Zeker zes partijleden hebben al gezegd dat ze geen vertrouwen meer in hem hebben, maar om een leiderschapsverkiezing te houden zijn minimaal 54 van zulke verzoeken nodig . Ook in opiniepeilingen neemt de steun voor de Conservatieven af ten gunste van Labour. Maar nog niet één minister of andere vooraanstaande medewerker van de premier heeft ontslag genomen.

Anderen verantwoordelijk

De Sunday Times schrijft dat Johnson van plan is zijn politieke toekomst te redden met een grote schoonmaak op Downing Street 10. Hij zou komen met een aantal "populistische aankondigingen" om na 'partygate' in functie te kunnen blijven. Zou zou hij onder meer bekend willen maken dat alle coronamaatregelen op 26 januari worden opgeheven.

Los van de "vernederende excuses" die hij afgelopen week heeft gemaakt, weigert Johnson verantwoordelijkheid te nemen voor de crisis en heeft hij zich afgevraagd waarom zijn medewerkers hem niet hebben beschermd, schrijft de krant. Een bron in de regering zegt dat Johnson vindt dat hem niets te verwijten valt.