Man uit vliegtuig op Schiphol gehaald na doen van (valse) bommelding

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden na een bommelding. De man, een Duitser, was aan boord gegaan van een vliegtuig dat van Amsterdam zou vertrekken naar Miami in de Verenigde Staten. Aan boord vertelde hij nog voor het vertrek aan een medepassagier dat hij een bom bij zich had.

De passagier sloeg alarm, waarna de hulpdiensten in actie kwamen. Het vliegtuig en de man werden onderzocht. Daarbij zijn geen explosieven aangetroffen, zo laat de Koninklijke Marechaussee in een tweet weten. Daarop werd het vliegtuig vrijgegeven. Met een vertraging van ongeveer een half uur is het toestel even voor 11.00 uur vanochtend alsnog vertrokken.

De aangehouden man is een 22-jarige man uit Duitsland. Waarom hij de bommelding deed, is niet duidelijk. Hij moet nog worden gehoord.