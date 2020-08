Bazaar Beverwijk negeert sluitingsbevel, gemeente sluit hallen alsnog

De Bazaar vond dat het besluit uit de lucht kwam vallen en zegt dat het niet is besproken in het overleg tussen de drie partijen op vrijdag. Toen was er volgens de woordvoerder nog geen sprake van het treffen van extra maatregelen. Maar aan NH Nieuws laat de gemeente Beverwijk weten dat er toen al zorgen zijn geuit over deze specifieke hallen.

In de vier hallen werken honderden ondernemers, vooral groente-, fruit- en vleesverkopers. De Bazaar heeft de getroffen ondernemers een alternatieve kraam aangeboden op het terrein, maar voor veel marktkooplieden is dit geen goede oplossing. Zo zijn er veel vleesverkopers die niet naar de buitenlucht kunnen verhuizen, omdat daardoor hun waar zou bederven.

Volgens de Bazaar zijn er allerlei aanvullende maatregelen genomen om het probleem aan te pakken. "Wij zeggen niet dat er nooit problemen zijn en dat het af en toe druk is, maar als dat gebeurt, dan sluiten we de betreffende hal."

Vanavond rustig gesloten

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft vervolgens met de politie overlegd. "Hopelijk is handhaving niet nodig", zei een woordvoerder. "Het is een hele vervelende situatie, ook voor de ondernemers. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een besluit genomen wordt en dat daar niet naar wordt geluisterd."

Vanavond rond de reguliere sluitingstijd ging de politie naar binnen en werd de Bazaar gesloten. Het vertrek van de ongeveer 100 bezoekers uit de vier hallen verliep rustig.

De komende twee weken blijven ze wel dicht, zegt burgemeester Martijn Smit in een reactie op de gebeurtenissen van vandaag. "De sluiting van de vier hallen vinden we noodzakelijk om volksgezondheidsproblemen te voorkomen. Alle maatregelen zijn erop gericht verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat bezoekers op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. Als dat op bepaalde locaties uiteindelijk niet lukt, kunnen we als bestuur niet anders dan die sluiten."

Het is niet duidelijk of de ondernemers daarmee akkoord gaan, maar de Bazaar is alleen open op vrijdag, zaterdag en zondag, dus de komende dagen hebben de partijen de tijd om een oplossing te vinden.