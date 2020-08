Bazaar Beverwijk moet hallen sluiten, maar weigert: 'Dit komt als verrassing'

Ondernemers van de Beverwijkse Bazaar negeren het bevel van de gemeente en de veiligheidsregio om vier hallen te sluiten. De gemeente maakte gisteravond bekend dat de vier hallen vanaf vandaag voor twee weken worden gesloten omdat het onmogelijk blijkt om daar anderhalve meter afstand te handhaven.

Maar de Bazaar weigert de hallen te sluiten. "Als de gemeente wil dat we dichtgaan, dan mag die de rolluiken naar beneden komen trekken", zegt een woordvoerder van de overdekte markthal.

Volgens de Bazaar komt het besluit volledig uit de lucht vallen en is het niet besproken in het overleg tussen de drie partijen op vrijdag. Toen was er volgens de woordvoerder nog geen sprake van het treffen van extra maatregelen. Aan NH Nieuws laat de gemeente Beverwijk weten dat er toen al zorgen zijn geuit over deze specifieke hallen.

Overleg over ingrijpen

Volgens de Bazaar zijn er allerlei aanvullende maatregelen genomen om het probleem aan te pakken. "Wij zeggen niet dat er nooit problemen zijn en dat het af en toe druk is. Maar als dat gebeurt, dan sluiten we de betreffende hal."

De Veiligheidsregio Kennemerland zegt nu met de politie en handhaving in gesprek te zijn over een eventueel ingrijpen. "We zijn nu gezamenlijk aan het bekijken wat we gaan doen. Hopelijk is handhaving niet nodig", zegt een woordvoerder. "Het is een hele vervelende situatie, ook voor de ondernemers. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een besluit genomen wordt en dat daar niet naar wordt geluisterd."