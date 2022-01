Heracles-fans niet blij met rentree Vloet, spelersbus opgewacht bij stadion

Een aantal fans van Heracles Almelo is niet te spreken over de onverwachte rentree van Rai Vloet, gisteravond tegen NEC. Zo'n zestig supporters verzamelden zich na dat duel voor het stadion in Almelo en wachtten de spelersbus op, meldt RTV Oost. Ze vinden de rentree van Vloet, twee maanden na het dodelijke ongeval waarbij hij betrokken was, veel te snel.

Algemeen directeur Rob Toussaint ging met de supporters in gesprek. Ook trainer Frank Wormuth sloot zich daarbij aan. Volgens RTV Oost-commentator Nico Wantia ging het gesprek er vriendelijk aan toe. "Wel waren er af en toe een paar stemverheffingen." Vloet zelf was niet bij dat onderhoud. Hij zou ook niet met de bus zijn teruggereisd.

Gisteren keerde Vloet terug op het veld in de eredivisiewedstrijd tegen NEC. Hij begon op de bank, maar viel in de tweede helft in. De timing van rentree van Vloet is opvallend. Vrijdag kon trainer Wormuth tegen RTV Oost nog niet zeggen of Vloet zou spelen tegen NEC.

"Je kunt duidelijk zien dat hij een uitdaging heeft met deze situatie. Ik ken hem al heel lang en weet dat hij heel sensibel is. Dit verhaal glijdt niet zomaar van hem af", zei de trainer toen nog.

'Totaal onacceptabel'

Halverwege november zat Vloet onder invloed van alcohol achter het stuur en was hij betrokken bij een aanrijding, waarbij een 4-jarige jongen om het leven kwam. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk is nog gaande.

Lange tijd was het stil rond Vloet, tot hij afgelopen week een interview gaf aan het clubkanaal van Heracles. Ook was hij maandag te zien op het trainingsveld. Tegelijk maakte de club bekend dat de 26-jarige voetballer weer bij de selectie was gehaald.

Toen bleek dat Vloet was geselecteerd voor het duel tegen NEC plaatste supportersvereniging Vak'74 een verklaring op Facebook. Daarin liet de vereniging weten de selectie van Vloet "schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel"' te vinden. Vak'74 schreef verder met clubleiding in gesprek te willen.