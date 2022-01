Coronaprotest in Amsterdam met 15.000 deelnemers 'vreedzaam verlopen'

Een coronaprotest in Amsterdam vandaag is volgens de gemeente vreedzaam verlopen. De politie schat dat er op het hoogtepunt op het Museumplein ongeveer 15.000 demonstranten bijeenwaren. Er zijn door de politie negen mensen aangehouden voor kleinere vergrijpen. In geen geval ging het om fysiek geweld.

Met de betoging wilden de organisatoren terugblikken op het afgelopen jaar en dan met name op 17 januari 2021. Toen was een demonstratie van Nederland in Verzet door de gemeente verboden, maar kwamen er toch duizenden demonstranten naar het Museumplein om 'koffie te drinken'. De politie trad op en ook het waterkanon werd ingezet. Er werden uiteindelijk 143 mensen aangehouden in verband met de demonstratie.

De gemeente Amsterdam riep de demonstranten op vanmiddag "vreedzaam en verantwoord" te demonstreren. In een brief schreef burgemeester Halsema dat dit onder meer betekende dat de demonstranten zich aan de afgesproken route moesten houden en dat de 1,5-meterregel moest worden gerespecteerd.

Het Museumplein, Westerpark, Oosterpark, Olympisch Stadion en de directe omgeving waren aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekende dat iedereen in dat gebied preventief gefouilleerd kon worden. De veiligheidsrisicogebieden werden door de gemeente na 15.00 uur beëindigd.

Kijk hier hoe de betogers naar het Museumplein liepen: