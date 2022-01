Coronademonstratie in Amsterdam: vele duizenden mensen op Museumplein

Vele duizenden deelnemers aan een coronaprotest in Amsterdam zijn vanaf drie punten in de stad naar het Museumplein gelopen. Daarvoor hadden ze zich verzameld op verschillende plekken in de stad bij het Olympisch Stadion, het Westerpark en het Oosterpark. Daar staan nu naar schatting duizenden mensen. Het is druk op het plein, het staat grotendeels vol, maar het is niet zo dat er geen mensen meer bij kunnen.

De politie en gemeente kunnen nog geen schattingen geven van het aantal mensen. Organisator Michel Rijenga zegt desgevraagd dat er zeker 25.000 mensen zijn.

Vanaf het Museumplein wordt vervolgens een gezamenlijke mars door de stad gehouden. Ook boeren hebben zich aangesloten aan bij het protest, dat wordt georganiseerd door de actiegroep Nederland in Verzet. Op het Museumplein zijn trekkers gearriveerd voor de demonstratie.

Met de betoging willen de organisatoren terugblikken op het afgelopen jaar en dan met name op 17 januari 2021. Toen was een demonstratie van Nederland in Verzet door de gemeente verboden, maar kwamen er toch duizenden demonstranten naar het Museumplein om 'koffie te drinken'. De politie trad op en uiteindelijk werd ook het waterkanon ingezet. Er werden uiteindelijk 143 mensen aangehouden in verband met de demonstratie.

Preventief fouilleren

De gemeente Amsterdam roept de demonstranten op vanmiddag "vreedzaam en verantwoord" te demonstreren. In een brief schrijft burgemeester Halsema dat dit onder meer betekent dat de demonstranten zich aan de afgesproken route houden en dat de 1,5-meterregel wordt gerespecteerd.

Het Museumplein, Westerpark, Oosterpark, Olympisch Stadion en de directe omgeving zijn vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente meldt dat dit betekent dat iedereen in dat gebied preventief gefouilleerd kan worden.

