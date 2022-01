Van een miskoop is Doan ineens de aanvaller die PSV net wat extra's geeft

Minstens zo opmerkelijk als zijn tweede leven bij PSV, is de eerste zin in het Nederlands die Ritsu Doan uitspreekt. Nog ietwat onzeker klinkt het, als de Japanner ineens zegt dat hij moe is. Een beetje moe, bij die woorden gaan de gedachten in Eindhoven al snel terug naar Romário. Maar dat is dan ook de enige overeenkomst met de illustere Braziliaan. Doan is een ijverige buitenspeler, voor een hoop geld en met hoge verwachtingen in 2019 overgenomen van FC Groningen. Door trainer Mark van Bommel werd hij al snel te licht bevonden en ook onder diens opvolgers Ernest Faber en Roger Schmidt vertroebelde zijn perspectief. En dan ben je ineens een miskoop. De echte Ritsu Doan Een jaartje Bundesliga deed wonderen. Met Arminia Bielefeld handhaafde hij zich op het hoogste niveau, maar de club vond het desondanks onverantwoord de optie van vijf miljoen euro te lichten. "Ik moet blijven vechten voor mijn plek", zegt de 23-jarige Doan als het PSV niet gelukt is hem te verkopen. En na een paar goede gesprekken met Schmidt blijkt hij ineens ook van waarde. "De echte Ritsu Doan was voor het eerst te zien tegen AZ."

Vanaf rechts dribbelde Doan naar binnen, om met een gave trap in de verre hoek te scoren. "Ritsu schiet nooit blind op doel, maar altijd tussen de palen. Hij brengt echt iets extra's", vertelde Ron Jans al, die Doan als technisch manager van FC Groningen al meemaakte. En ook Schmidt lijkt inmiddels de meerwaarde van de linkspoot te zien in zijn selectie. "We hebben veel aanvallers in de selectie die sterk aan de bal zijn. Maar mijn stijl is niet alleen dribbelen, het is iets anders", omschrijft de Japanner zijn onderscheidende kwaliteiten ten opzichte van jongens als Noni Madueke, Cody Gakpo en de eveneens opgeleefde Bruma. Alleen in Groningen Doan is bedachtzaam, kan ook als een verkapte spelverdeler vanaf de zijkant spelen. Hij kan het elftal een impuls geven en bewijst ook zijn waarde door af en toe een doelpuntje mee te pikken. En nog een paar fraaie ook. Amper negentien jaar was Doan, toen hij helemaal alleen in Groningen kwam. Hij kon zich amper verstaanbaar maken, kampte zelfs met heimwee. Maar deed alles om te slagen als voetballer in Europa. "Het was een moeilijke tijd hier voor een jonge kerel uit Japan."

Ritsu Doan in actie namens Japan, waarmee hij net naast brons greep tijdens de Olympische Spelen - ANP

Bijna niemand in zijn thuisland had ook van Arminia Bielefeld gehoord, maar dat veranderde op de dag dat Doan ineens fraai scoorde tegen het grote Bayern München. "Ik heb vertrouwen opgedaan", is voor Doan de grootste winst van zijn Duitse avontuur, dat als het aan hem lag nog veel langer had geduurd. Toch leerde hij veel over de speelstijl. En daarmee ook over de manier van voetballen die Schmidt met PSV voor ogen heeft. Bundesliga ideale leerschool "De tegenstanders in Duitsland zijn de sterkste die ik heb gehad. Alles is anders. Fysiek, snelheid en intensiteit, ik moest daar op alle gebieden top zijn. Ik ben blij dat deze competitie me de kans heeft gegeven om me te ontwikkelen." Maar het belangrijkste was voor Doan het gevoel dat ze hem echt nodig hadden in het team, iets wat hij ook voelt als hij met Schmidt over zijn rol praat. En nu wacht een speciale dag, met lijstaanvoerder PSV op bezoek bij zijn oude club Groningen. Doan moet nog wel leren zich wat beter verstaanbaar te maken in het Nederlands. Hij schiet ook hard in de lach nadat hij heeft gezegd dat hij moe is. "Als ik wakker word, wil ik trainen", corrigeert hij in het Engels. "Ik zit vol energie."