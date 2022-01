Wekdienst 16/1: Coronademonstratie in Amsterdam • Koploper PSV in actie

Goedemorgen. Op het Museumplein in Amsterdam is een coronaprotest en koploper PSV speelt zijn eerste wedstrijd in de eredivisie sinds de winterstop.

Eerst het weer: het is een grijze bewolkte dag. Op de meeste plekken zal een spat regen of motregen vallen. In de loop van de dag wordt de wind sterker, waarbij met name de Wadden uiteindelijk te maken krijgen met een krachtige wind. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De actiegroep Nederland in Verzet demonstreert tegen het coronabeleid op het Museumplein in Amsterdam. Van meerdere plekken in de stad wordt naar het Museumplein gelopen.

Koploper van de eredivisie PSV komt weer in actie. Het is de eerste wedstrijd voor de Eindhovenaren sinds de winterstop. De club speelt om 14.30 uur uit tegen FC Groningen. Nummer twee Ajax staat al om 12.15 uur op het veld in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Wat heb je gemist?

In een synagoge in een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is een gijzeling beëindigd die zo'n tien uur heeft geduurd. Gouverneur Abbott van de staat Texas twitterde dat alle gegijzelden gered zijn. De dader is dood.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de gijzeling ten einde kwam. Wel waren er kort voor de tweet van Abbott een luide knallen en mogelijk geweerschoten in het gebouw te horen. Mogelijk hebben agenten toen een inval gedaan.

Ander nieuws uit de nacht

Tsunami Tonga richt schade aan in Japan, VS en Peru: slachtoffers lijken er niet te zijn gevallen. De situatie in de onmiddellijke omgeving van de vulkaan is echter nog onduidelijk.

ME maakt einde aan feest voor gemeentehuis Dalfsen: op het grote, illegale feest waren enkele honderden mensen afgekomen. Onder anderen Henk Wijngaard en Martien Ekkelenkamp (Harten 10) traden er op.

Prins Harry naar rechter om Britse beveiliging af te dwingen: Harry verloor zijn koninklijke beveiligers toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 afscheid namen van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. Maar bij bezoeken aan Groot-Brittannië wil hij politiebescherming krijgen.

Gelders onderduikhuisje naar Openluchtmuseum: daar zal het vakantiehuisje gebruikt worden om verhalen over verzet in de Tweede Wereldoorlog te vertellen, want tijdens de bezetting zaten in het gebouw Joodse onderduikers verstopt.

En dan nog even dit:

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij gold sinds de jaren 60 als een vernieuwer van de mannenmode, met zogenoemde casual chic ontwerpen. "Ik wilde dat mannen vrijer zouden worden in hun elegantie en eleganter in hun vrijheid", zo omschreef Cerruti zelf zijn stijl die meer ongedwongen was, maar nog altijd stijlvol.

Zijn expressieve, eigenzinnige flair maakte hem al snel populair in Hollywood. Hij kleedde Michael Douglas als meedogenloze zakenman in Wall Street en Don Johnson in tropische pastelkleuren voor Miami Vice. Zijn kleren gaven duivelse luister aan Jack Nicholson in The Witches of Eastwick en ingetogen monotonie aan lijfwacht Clint Eastwood in In the Line of Fire. Daarnaast kreeg een jonge Giorgio Armani, die Cerruti's innovaties verder zou uitwerken, van hem als beginnend ontwerper zijn eerste kans.

Zes jaar geleden plaatste Lanificio Cerruti dit interview met 'Il Signor Nino' op YouTube: