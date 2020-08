NK-titels beachvolleybal naar Schoon/Stam en Bouter/Penninga

Raïsa Schoon en Katja Stam hebben bij de Nederlandse kampioenschappen beachvolleybal in Scheveningen de titel veroverd. Het als derde geplaatste duo versloeg in de finale het koppel Sanne Keizer/Madelein Meppelink in drie sets: 2-1. Keizer en Meppelink voerden de plaatsingslijst aan.

Schoon en Stam waren eerder deze zomer ook al prima op dreef in de eredivisie. Het tweetal zegevierde in drie toernooien op rij.

De 18-jarige Schoon en de twee jaar oudere Stam waren onlangs ook in het openingstoernooi van de eredivisie al te sterk voor het ervaren koppel Keizer/Meppelink. Vorig jaar vormde Stam nog een koppel met Julia Wouters.

Marleen van Iersel, die na het stoppen van Joy Stubbe op zoek was naar een nieuwe dubbelpartner, legde nu samen met Jantine van der Vlist beslag op de derde plaats.

Mannen

Jasper Bouter en Ruben Penninga hebben verrassend beslag gelegd op de titel bij de mannen. In de finale werd met 2-0 gewonnen van Stefan Boermans en Yorick de Groot, die in de halve finale nog knap hadden afgerekend met de toernooifavorieten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.