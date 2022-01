Verloren zoon Brobbey is terug bij Ajax: 'Ik ben ready om mijn ding te doen' - NOS

De 19-jarige Amsterdammer is geen groot prater. "Ik ben niet zo van de interviews. Maar als het moet, moet het", geeft hij toe. "Ik kon geen nee zeggen." Zijn antwoorden zijn dan ook kort, maar krachtig. Veelal afgewisseld met een gulle lach of een guitige blik. In februari vorig jaar had Brobbey al aan Ajax laten weten dat hij die zomer transfervrij zou vertrekken. Tot verdriet van Marc Overmars, die vervolgens alles in het werk stelde om de spits alsnog te behouden. En toen Brobbey eenmaal naar Duitsland was verhuisd, bleef de directeur voetbalzaken hem verleiden tot een terugkeer naar de club waar hij zijn opleiding genoot. "Het is een heel lieve man. Ik denk dat hij van me houdt en ik houd ook van hem", zei Brobbey daar in september nog over. "Ooit speel ik sowieso weer voor Ajax, komt goed." En het kwam al heel snel weer goed. In Leipzig kwam Brobbey in een halfjaar tot niet meer dan 252 doelpuntloze speelminuten en dus werd hij, op huurbasis, weer met open armen ontvangen in Amsterdam.

Brian Brobbey namens RB Leipzig in duel met Fernandinho tijdens het Champions League-duel met Manchester City in december - Pro Shots

Brobbey voelt zich meteen weer thuis. "Ik heb iedereen wel gemist. Mijn vrienden, ze zijn net als familie voor me. Ik ben blij dat ik weer terug ben." Of hij heimwee had? Dat wil hij niet zeggen. "Maar het was natuurlijk wel zwaar. Want je krijgt niet veel speelminuten en je bent daar in je eentje." 'Ik ben de Brobbey' De trainer die hem naar Leipzig haalde, Julian Nagelsmann, vertrok nog voor het nieuwe seizoen naar Bayern München. Nagelsmann had Brobbey in zijn fysiek en manier van spelen vergeleken met de Belgische superspits Romelu Lukaku. "Dat zeggen mensen wel, maar ik ben gewoon de Brobbey", lacht hij.

Onder de opvolgers van Nagelsmann, eerst Jesse Marsch en vervolgens Domenico Tedesco, kwam Brobbey weinig aan spelen toe. Toch noemt hij zijn verblijf in het oosten van Duitsland een goede ervaring, omdat hij er mentaal sterker van is geworden. "Ik heb heel veel op het veld geleerd, maar ook daarbuiten. Ik werd bijvoorbeeld tegen Bayer Leverkusen in de 43ste minuut gewisseld. Dat was wel een mentale klap voor me. Het was heel moeilijk om daarmee om te gaan. Uiteindelijk heb ik het goed verwerkt en goed gesproken met de trainer. Hij bood zijn excuses aan."

Ten Hag is straight Met Erik ten Hag heeft Brobbey een goede band. De Ajax-coach liet hem in oktober 2020 debuteren tegen Fortuna Sittard, en Brobbey scoorde meteen. "Erik is een hele goede trainer. Ik kan goed met hem praten. Hij is gewoon straight, eerlijk."

Brian Brobbey staat in oktober 2020 klaar voor zijn debuut met trainer Erik ten Hag - Pro Shots

Ook Ten Hag is blij met Brobbey. En nu Haller met Ivoorkust nog actief is bij de Afrika Cup kan de Ajax-coach hem goed gebruiken, met belangrijke wedstrijden tegen FC Utrecht, PSV en Benfica voor de boeg. "Drie heerlijke potjes", reageert Brobbey. Of hij ook gaat spelen? "Dat moet je aan de trainer vragen." Maar dat kan toch niet anders, Haller is toch weg? Brobbey barst in lachen uit. "Weet ik nog niet." Niet bang voor Bergwijn Voor de mogelijke komst van Steven Bergwijn, de aanvaller van Tottenham Hotspur die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Ajax, is Brobbey niet bang. "Bergwijn is een fantastische speler. Dus het is alleen maar beter. Goede concurrentie. Heel leuk."

Brian Brobbey op het trainingsveld van Ajax - Pro Shots

De verwachtingen in Amsterdam zijn in ieder geval hooggespannen. De fans zijn niet vergeten dat hij in zijn laatste seizoen bij Ajax belangrijke doelpunten maakte, vaak als invaller. De mensen zullen naar hem kijken. Brobbey haalt zijn schouders op. "Ze kunnen kijken, ik ga gewoon mijn ding doen. Gewoon belangrijk zijn met een doelpuntje. Ik heb er zin in."