Djokovic op vliegtuig gezet in Melbourne, tennisfederatie betreurt zaak

Hij zegt ook dat hij het vervelend vindt dat alle aandacht de afgelopen week op hem was gericht en dat hij hoopt dat iedereen zich nu op het toernooi kan richten, dat morgen in Melbourne begint.

In een korte reactie na de uitspraak zei de Serviër bijzonder teleurgesteld te zijn over de uitspraak van het hof. "Maar ik zal het besluit respecteren en meewerken met de autoriteiten bij mijn vertrek uit het land."

Djokovic is in een vliegtuig naar Dubai gestapt, berichten Australische media.

Djokovic kan daardoor niet deelnemen aan de Australian Open. De tennisser had beroep aangetekend tegen de beslissing van immigratieminister Alex Hawke om zijn visum in te trekken, maar de beslissing van de drie federale rechters was unaniem. Djokovic werd ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De Servische toptennisser Novak Djokovic is rond het middaguur (Nederlandse tijd) op het vliegtuig gezet in de Australische stad Melbourne, nadat het federale hof in Australië zo'n vier uur eerder had geoordeeld dat zijn visum terecht was ingetrokken.

Uitzetting uit Australië houdt meestal in dat iemand het land daarna drie jaar niet in mag. Dat geldt in principe ook voor Djokovic, hoewel de minister daar anders over kan beslissen.

'Verlies voor de sport'

Het hof sprak zich niet uit over de juistheid van de beslissing van de minister om Djokovic' visum in te trekken, maar over het feit of dat besluit onlogisch of juridisch onredelijk was. Minister Hawke zei blij te zijn met het besluit van het federale hof. Ook premier Morrison was tevreden. Australiërs blijven zo veilig, stelde hij. Hij vindt dat de offers die zijn landgenoten in de pandemie hebben gebracht "beschermd" moeten worden.

De internationale tennisfederatie ATP noemde de afwezigheid van Djokovic in Melbourne in een persverklaring een verlies voor de sport, "ongeacht hoe we op dit punt zijn gekomen". De federatie benadrukte daarbij dat een besluit van de autoriteiten te allen tijde gerespecteerd moet worden en dat het einde van de zaak het slot is van een reeks "uitermate betreurenswaardige gebeurtenissen".