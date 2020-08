Op zijn 36ste wordt Sánchez voor het eerst Spaans kampioen

Niet alleen in Nederland is het vandaag de dag van het nationale wielerkampioenschap van de mannen, ook in het buitenland worden de kampioenstruien uitgereikt.

Te beginnen in Spanje. Daar is Luis Léon Sánchez op zijn 36ste voor het eerst nationaal kampioen op de weg geworden, nadat al wel vier keer Spaans kampioen tijdrijden was geworden.

De voormalig Rabobank-coureur (nu Astana) rekende na een chaotische wedstrijd in de slotkilometer af met Jesus Herrada (Cofidis). Die kon vanwege materiaalpech niet meer volgen en kwam te voet over de finish in La Iruela. Gorka Izagirre kon daardoor tweede worden.