Tsunami Tonga richt schade aan in Japan, VS en Peru

Van Japan en Nieuw-Zeeland tot aan de VS en Peru hebben kustgebieden rond de Stille Oceaan te kampen met de gevolgen van een tsunami na een vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga. Er zijn uiteenlopende berichten over schade, maar slachtoffers lijken er niet te zijn gevallen. De situatie in de onmiddellijke omgeving van de vulkaan is echter nog onduidelijk.

In Japan bereikte enkele uren na de uitbarsting een golf van ruim een meter de oostkust. Een kwart miljoen mensen in zeven provincies kregen opdracht te evacueren uit de kustregio. Uit voorzorg werden treinverbindingen bij zee stilgelegd en enkele tientallen vluchten geschrapt naar vliegvelden in het gebied.

Volgens de Japanse autoriteiten was de golf hoger dan aanvankelijk verwacht.

Boten en auto's

In verschillende landen rond de Stille Oceaan, van Japan en de VS tot Nieuw-Zeeland, zonken boten door het natuurgeweld. Getuigen zeggen dat ze werden overvallen door de plotselinge stijging van de zeespiegel.

Ook op het Amerikaanse continent veroorzaakte het water schade. In Peru kwamen mensen tot hun knieën in het water te staan toen boulevards aan zee overstroomden. Boten werden er door het water op straat gespoeld.

In Californië werden auto's op laaggelegen parkeerplaatsen meegesleept door het water. "Het kwam razendsnel omhoog en stroomde na een paar minuten weer terug", zegt een kustbewoner bij San Francisco tegen persbureau AP. "Ik heb nog nooit water helemaal bij mijn voordeur gehad, maar vandaag wel."

Dikke laag as

Hoe de situatie op Tonga zelf is, is nog een groot vraagteken. Door de kracht van de uitbarsting zijn de meeste communicatielijnen met het eiland verbroken, liet premier Ardern van Nieuw-Zeeland weten. Haar land heeft nauwe banden met Tonga, hoewel er ruim 2000 kilometer zee tussen de landen ligt.

Ardern zei dat er geen berichten zijn over doden of gewonden onder de ruim 100.000 Tonganen, maar dat er wel schade was aan gebouwen en infrastructuur aan de kust. Ook zijn er boten en grote stenen aangespoeld.

Daarnaast is er op het eiland een dikke laag vulkanische as neergedaald, wat een probleem kan opleveren voor de drinkwatervoorziening. Ardern hoopt morgen, als de aswolk is uitgedund, een vliegtuig met hulpgoederen te kunnen sturen. Ook zijn er marineschepen op weg naar de eilandengroep.

Te merken in Nederland

Op satellietfoto's die vlak voor de uitbarsting werden genomen, is te zien dat het middelste deel van de vulkaan Hunga Tonga Hunga Ha'apai op dat moment onder water was gezonken. Vlak daarna explodeerde de vulkaan met zoveel geweld dat de knal tot in Alaska was te horen.

Satellietfoto, kort voor de uitbarsting: