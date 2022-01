ME maakt einde aan feest voor gemeentehuis Dalfsen

De ME heeft in Dalfsen een eind gemaakt aan een groot illegaal feest voor het gemeentehuis. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard en Martien Ekkelenkamp (Harten 10).

Volgens RTV Oost was er aanvankelijk een groot feest in een schuur bij het Overijsselse dorp gepland. De gemeente had dat tegengehouden en had gedreigd met stevige sancties als het toch zou doorgaan, zeggen bronnen tegen de zender.

Als reactie daarop trokken bezoekers en een aantal artiesten die zouden optreden richting het gemeentehuis van Dalfsen. Aan het eind van de avond gaf burgemeester Van Lente een noodbevel af. Volgens haar was er door drankgebruik en vuurwerk kans dat het feest op ongeregeldheden zou uitlopen.

De politie sloot toegangswegen naar Dalfsen af en maakte met de ME een eind aan de bijeenkomst. Kort voor middernacht was de omgeving van het gemeentehuis schoongeveegd. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.