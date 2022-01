Gelders onderduikhuisje naar Openluchtmuseum

Een vakantiehuisje uit de bossen bij het Gelderse Warnsveld is afgelopen dag overgebracht naar het Openluchtmuseum Arnhem. Daar zal het gebruikt worden om verhalen over verzet in de Tweede Wereldoorlog te vertellen, want tijdens de bezetting zaten in het gebouw Joodse onderduikers verstopt.

Het houten huisje werd in 1936 door de familie Gies uit Zutphen in de bossen gebouwd. Omdat de Joodse vader uit dit gemengde gezin dan al beseft welke kant het opgaat in Duitsland, werden er twee verstopplekken in opgenomen, een onder de trap en een achter de schoorsteen.

Als enkele jaren later de eerste Joodse vluchtelingen uit Duitsland de grens oversteken, vangt het gezin enkelen van hen op in het huisje. Ook tijdens de bezetting worden er onderduikers in verstopt.

Toen in 2018 een nieuwe eigenaar het huisje wilde slopen, werd het aan het Openluchtmuseum aangeboden. Het is toen uit elkaar gehaald en lag sindsdien als een bouwpakket te wachten tot het museum ruimte had gemaakt op het terrein.