Vernieuwende modeontwerper Nino Cerruti (91) overleden

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij gold sinds de jaren 60 als een vernieuwer in mannenmode, met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood een wereldwijd publiek kregen.

"Ik wilde dat mannen vrijer zouden worden in hun elegantie en eleganter in hun vrijheid", schetste Cerruti zelf zijn stijl, die een meer ongedwongen maar nog altijd stijlvolle mode opleverde. Hij stond erop altijd elk ontwerp zelf eerst uit te proberen. "Ik heb altijd slechts één persoon gekleed: mezelf."

Een jonge Giorgio Armani, die Cerruti's innovaties verder zou uitwerken, kreeg van hem als beginnend ontwerper zijn eerste kans. "Ik leerde van hem niet alleen een voorkeur voor zachtheid in kleren, maar ook het belang van een uitgewerkte visie, als ontwerper en ondernemer", reageert zijn voormalig protegé op de dood van Cerruti.

Hollywood

Zijn meer expressieve, eigenzinnige flair maakte Curruti al snel populair in Hollywood. Hij kleedde Michael Douglas als meedogenloze zakenman in Wall Street en Don Johnson in tropische pastelkleuren voor de tv-serie Miami Vice. Zijn kleren gaven duivelse luister aan Jack Nicholson in The Witches of Eastwick en ingetogen monotonie aan lijfwacht Clint Eastwood in In the Line of Fire.

"Ik was dol op films, maar het was ook een manier om mijn ideeën over mode te verspreiden buiten de traditionele plekken waar kleren worden verkocht", legde hij de kruisbestuiving eens uit. "Verschillende creatieve disciplines lagen toen meer uit elkaar en ik wilde ze bijeenbrengen. Samenwerking tussen mode, kunst en cinema zijn nu gemeengoed, maar zo is het niet altijd geweest."