Van quarantaine naar winst: skiër Kriechmayr wint op de Lauberhorn

Deze woensdag kwam Kriechmayr uit quarantaine, nadat hij de week ervoor positief testte op corona. Daardoor kon de regerend wereldkampioen op de afdaling en Super G niet meedoen aan de afdalingstrainingen op maandag en dinsdag. In de reglementen van de internationale skifederatie (FIS) is deelname aan één van de twee trainingen verplicht.

Verrassenderwijs werd er een uitzondering gemaakt voor Kriechmayr en mocht hij starten in Wengen. "Het is zuur als een van onze beste atleten fit thuis moet zitten omdat hij niet de mogelijkheid had om te trainen," aldus de FIS. De Zwitserse skibond dacht daar anders over. "De reglementen van de FIS zijn als een speeltuin."

Boegeroep

Kriechmayr trok zich er weinig van aan en ging vol gas over het zware traject van de Lauberhorn. Halverwege was er veel boegeroep van de Zwitserse fans te horen, die op een zege voor Beat Feuz of Marco Odermatt hoopten. Kriechmayr gebruikte het negatieve sentiment optimaal om zich door de lastigste passage heen te worstelen en pakte voor de tweede keer in zijn carrière de winst in Wengen.