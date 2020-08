In Luzerne County is de steun voor Trump onwrikbaar

Morgen begint de Republikeinse conventie, met als grote finale donderdag de speech van Donald Trump. Hoe trouw is zijn achterban, in dit crisisjaar? Correspondent Arjen van der Horst peilt de stemming in Luzerne County, Pennsylvania. Het is van oudsher een Democratisch bolwerk, maar in 2016 won Trump er met overmacht.

Het was deze groep kiezers die zich steeds meer verweesd voelde in de Democratische partij. In hun ogen waren de Democraten een partij geworden van de stedelijke, progressieve elite, die de "vergeten mannen en vrouwen" van Luzerne County de rug toekeerden.

Behrens komt zelf uit een Democratisch nest. Zijn ouders waren onderwijzers die trouwe vakbondsleden waren en altijd op de Democratische partij stemden. "Ik groeide op in een Democratisch milieu, maar werd wel opgevoed met conservatieve waarden. De familie staat bij ons centraal, we zijn tegen abortus en voorstander van wapenbezit. Dat is typisch voor Luzerne County: een Democratisch stemmende arbeidersklasse die sociaal conservatief is."

Tot vier jaar geleden kreeg de Republikeinse partij nauwelijks een voet tussen de deur in Luzerne County. Barack Obama won met groot gemak de regio, die al sinds 1988 niet meer op een Republikeinse presidentskandidaat had gestemd. "Als je politieke ambities had in Luzerne County, kon je maar beter lid zijn van de Democratische partij", zegt Justin Behrens, voorzitter van de Republikeinse partij van Luzerne County.

Maar de kolenmijnen legden het af tegen het steeds goedkoper wordende gas en olie. De textielindustrie kon niet langer opboksen tegen de lagelonenlanden in Azië. Jongeren trokken weg. Wat achterbleef was een laagopgeleide, verouderde bevolking die steeds meer moeite had om het hoofd boven water te houden. Zelfdoding, opiatenverslaving en alcoholisme leidden tot een golf van death of despair.

Luzerne County, ingeklemd tussen de Appalachen-bergen van Noordoost-Pennsylvania, was eens het kloppende hart van de Amerikaanse industrie. De rijke antracietmijnen voorzagen Amerika van goedkope energie. Banen waren er in overvloed in de textielindustrie. De regio had een stevige middenklasse met goedbetaalde banen. De witte arbeidersklasse, de vakbonden en de Democratische partij vormden hier jarenlang een hechte drie-eenheid.

Rijd door Luzerne County en je ziet de ruïnes van vergane industriële glorie. De hoge schoorsteen van de kolenmijn in Wilkes-Barre die al decennia niet meer in gebruik is. De dichtgetimmerde fabrieksramen van een eens bloeiende industrie. Het verhaal van Luzerne County is het verhaal van de rustbelt-staten in de Verenigde Staten.

En toen kwam Donald Trump. Behrens kan zich de eerste campagnebijeenkomst van Trump in Luzerne County in 2016 nog goed herinneren. In het Democratische bolwerk kwam tot ieders verrassing een enorme mensenmassa op de been voor de Republikeinse kandidaat. Voor Behrens was het een openbaring.

"Er waren Republikeinse, Democratische én onafhankelijke kiezers. Mensen waren bereid om uren te wachten voor Trump. Toen hij door de deuren kwam, was er een explosie van lawaai. Trump keek de mensen aan en wees naar ze. Het was alsof hij direct met ze praatte. Deze man vertegenwoordigde ons. Hij spreekt onze taal. Hij is ons."

Een gat in de blauwe muur

In Luzerne County lag in 2016 de sleutel voor het succes van Trump. In Pennsylvania versloeg hij Hillary Clinton met een marge van 44.000 stemmen. Bijna tweederde van die marge haalde hij in Luzerne County: hij won hier met 26.000 stemmen verschil. Met zijn winst in Pennsylvania sloeg Trump een gat in de "blauwe muur" die Clinton moest beschermen.

Maar het had ook heel anders kunnen lopen. Trump zag in de slotfase van de campagne dat Clinton op ruime voorsprong stond in de peilingen in Pennsylvania en hij stond op het punt zijn campagne terug te trekken uit de staat.

Het was Lou Barletta die hem op andere gedachten bracht. Barletta is een voormalig Congreslid en oud-burgemeester van Hazleton, de tweede stad van Luzerne County. "Ik kan me mijn gesprek met Trump nog zo goed herinneren. Ik smeekte hem om zich niet terug te trekken. Geloof de peilingen niet. Geloof de media niet. Je gaat in deze regio groots winnen. Dat is precies wat er gebeurde."

Barletta wist meteen dat Trump zou aanslaan bij kiezers in Luzerne County. "Hij spreekt hun taal. Hij heeft het over de banen die verdwenen zijn richting China. Trump was de eerste die bereid was om deze landen aan te pakken, ook als het niet politiek correct was. Ik denk dat kiezers hier het zelfs waarderen dat hij niet politiek correct was. Ik ben ervan overtuigd dat Trump zijn presidentschap in Luzerne County heeft gewonnen."

Trump doet zijn best

Maar hoe staat het met de steun voor Trump in een jaar dat een pandemie en een economische crisis zijn herverkiezing bedreigen? De witte arbeidersklasse is een onmisbare pilaar voor de president. Uit peiling na peiling blijkt dat de steun onder deze groep kiezers voor Trump onwrikbaar is gebleven.

Justin Behrens maakt zich dan ook weinig zorgen. "Het is jammer wat de pandemie heeft aangericht en dat veel mensen lijden. Maar kiezers zien nog steeds dat Trump vooruitgang boekt en dat hij zijn best doet om dit land op de been te houden."

Lou Barletta denkt dat de Democraten opnieuw verrast worden. "De definitie van waanzin is dat je twee keer hetzelfde probeert en een ander resultaat verwacht. Joe Biden doet hetzelfde wat Clinton deed. Ik denk dat hij hier nog zwaarder afgestraft zal worden dan Clinton destijds."