Vele tienduizenden demonstranten in Wit-Rusland, regering dreigt met leger

In Wit-Rusland zijn de straten van de hoofdstad Minsk volgestroomd met demonstranten. Vandaag stond een 'Mars voor het nieuwe Wit-Rusland' gepland, waarmee de betogers definitief hopen af te rekenen met het bewind van president Loekasjenko. De mars begon op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum. Ook in andere steden in Wit-Rusland gaan mensen de straat op.

Hoeveel mensen er precies op de been zijn in Minsk is moeilijk te zeggen. Schattingen lopen uiteen van ongeveer 100.000 tot meer dan 200.000 demonstranten. Op beelden is te zien dat het Onafhankelijkheidsplein in ieder geval vol stond. "Ga weg!" schreeuwen de betogers.

Daar lijkt Loekasjenko geen gehoor aan te geven. Met een helikopter kwam hij in de avond aan bij het presidentiële paleis. Daarbij had hij zelf een geweer in z'n hand, is op beelden te zien die zijn vrijgegeven door officiële kanalen. Ook zijn 15-jarige zoon is daar bewapend op te zien.