Tienduizenden demonstranten in Wit-Rusland, regering dreigt met leger

Protest Minsk - EPA

In Wit-Rusland is het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de hoofdstad Minsk volgestroomd met demonstranten. Vandaag staat een 'Mars voor het nieuwe Wit-Rusland' gepland, waarmee de betogers definitief hopen af te rekenen met het bewind van president Loekasjenko. Ook in andere steden in Wit-Rusland gaan mensen de straat op. Uit Minsk komen video's van een bomvol plein:

Het Onafhankelijkheidsplein in Minsk stroomt weer vol met Wit-Russen - NOS

Drie dagen geleden kondigde de zogeheten Coördinatieraad van de Wit-Russische oppositie aan met een politieke verklaring te komen die "alles op z'n kop zal zetten". Het is nog niet bekend of en wanneer die verklaring komt. Hoeveel mensen er precies op het Onafhankelijkheidsplein staan, is moeilijk te zeggen. Schattingen lopen uiteen van ongeveer 100.000 tot meer dan 200.000 demonstranten. Op beelden is te zien dat het plein in ieder geval vol staat. "Ga weg!" schreeuwen ze.

Het ministerie van Defensie zegt in een bericht op de app Telegram dat het leger vandaag de bescherming van nationale herdenkingsmonumenten overneemt van de politie. In het bericht staat dat de wit-rood-witte vlag die de demonstranten gebruiken, ook werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog die aan een groot deel van de Wit-Russische bevolking het leven heeft gekost. Als die vlag vandaag bij oorlogsmonumenten te zien is, krijgen de vlaggendragers te maken met het leger, aldus Defensie. Veel demonstranten zijn te voet naar de demonstratie gekomen, want veel metrostations zijn gesloten. De politie waarschuwt de menigte via luidsprekers dat zij geen toestemming hebben voor de vreedzame demonstratie. Verkiezingsuitslag In Wit-Rusland wordt al twee weken gedemonstreerd tegen Loekasjenko, naar aanleiding van de uitslag van de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Officieel kwam Loekasjenko daarbij als winnaar uit de bus, maar algemeen wordt aangenomen dat er met de uitslag is gerommeld. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die voor haar veiligheid is uitgeweken naar buurland Litouwen, zei gisteren dat Loekasjenko vroeg of laat moet vertrekken. Ook andere landen, zoals die van de Europese Unie, erkennen de verkiezingsuitslag niet.