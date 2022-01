Stadsderby van Sevilla stilgelegd na staafincident, duel vandaag niet hervat

De Spaanse bekerwedstrijd tussen Real Betis en Sevilla is zaterdagavond na 40 minuten bij de stand 1-1 stilgelegd nadat een voorwerp vanaf de tribunes het veld op werd gegooid en het hoofd van één van de spelers raakte. De derby tussen de clubs uit Sevilla is uitgesteld. Of en wanneer het treffen wordt uitgespeeld is nog niet bekend.

Het had veel weg van een staaf die het veld op werd geslingerd, kort na de gelijkmaker (1-1) van Real Betis.

Het grijze lange voorwerp raakte het hoofd van Sevilla-speler Jordán, die daarop naar zijn hoofd greep. Een behandeling volgde, maar hij kon weer overeind komen. Samen met zijn medespelers en ook het elftal van Real Betis, werd hij het veld afgestuurd door de scheidsrechter.

Later werd duidelijk dat de wedstrijd zaterdagavond niet meer wordt hervat.