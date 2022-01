Juve wint mede dankzij Dybala, over wiens aflopende contract veel te doen is

De club uit Turijn kwakkelt dit seizoen en bezet een teleurstellende vijfde plek in de Serie A. Om toch nog enig zicht op de scudetto te houden, was een overwinning op Udinese absoluut noodzakelijk. Bij de bezoekers stonden Nederlanders Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar in de basis.

Juventus heeft in de Serie A drie broodnodige punten gepakt. De Oude Dame had het niet makkelijk tegen Udinese, maar won met 2-0.

Juichen deed hij na zijn doelpunt niet. In plaats daarvan leek Dybala met zijn blik op zoek te gaan naar de eretribune, waar onder anderen technisch directeur Pavel Nedved zat.

De contractsituatie van Dybala zorgt de laatste tijd voor de nodige opwinding in de Italiaanse voetbalpers. De Argentijn leek dichtbij een langer dienstverband in Turijn, maar de onderhandelingen liepen spaak. Internazionale wordt genoemd als belangrijke gegadigde hem in de zomer transfervrij over te nemen.

De situatie rond de 28-jarige creatieveling leek Juve tegen Udinese dus geenzins te deren. Maar waar de bezoekers in de eerste helft nauwelijks verzet boden, begonnen ze in het tweede bedrijf prima.