RKC nadert Eagles met zege, hoofdrol voor keepers in Deventer

RKC Waalwijk heeft in de strijd tegen degradatie een belangrijke 2-0 zege geboekt bij Go Ahead Eagles. Voor RKC was het de eerste uitzege sinds de winst bij FC Twente in november 2020 (0-2). Het verschil met middenmoter Go Ahead is nu nog maar twee punten.

In de Adelaarshorst speelden beide keepers een hoofdrol. RKC-doelman Etienne Vaessen stond aan de basis van de 0-1. Met een machtige uittrap legde hij de bal achter de Deventer verdediging op Finn Stokkers, die met een lob het doel vond.

Blunder van Hahn

Even later ging Go Ahead-sluitpost Warner Hahn met de bal aan de wandel voor zijn eigen doel. Onder druk schoot hij de bal weg, waarna Michiel Kramer simpel binnentikte. Kramer vierde zijn goal met een apart loopje.