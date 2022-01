Drukgolf van vulkaanuitbarsting Tonga in Nederland gemeten

De gevolgen van de vulkaanuitbarsting van de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai-vulkaan in Tonga zijn inmiddels in de wijde omtrek te merken. Ook op weerstations in Nederland is de uitbarsting gemeten: iets na 20.00 uur steeg op vliegbasis Woensdrecht de luchtdruk met een 0,8 hectopascal, om vervolgens 2 punten te dalen. Een schokgolf die zelfs op sporthorloges te meten was:

Zelfs op mijn sporthorloge. pic.twitter.com/Kf4Y8CTqEz — Leo Ket .--. .- ..--- .-.. -.- (@Ket61) January 15, 2022

De schokgolf gaat vooraf aan de andere effecten van de uitbarsting, daarna volgt het water. Langs de kusten van de volledige Stille Oceaan zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven. In Tonga zijn mensen geëvacueerd en stonden straten blank. Auto's in het water In Japan en op Hawaii is de tsunami gemeten als een lange golf van zo'n 80 centimeter hoog. In Oregon aan de Amerikaanse westkust, waar ook tsunami-waarschuwingen zijn afgegeven, is uiteindelijk een golf van zo'n 30 centimeter hoog gemeten. Oregon ligt op ruim 8700 kilometer afstand van Tonga:

NEAR LINCOLN CITY OREGON-Tsunami waves arriving this morning.. Stay off beaches! The first wave typically isn't the most dangerous.



({Courtesy:@tiggirltk}) pic.twitter.com/fYMiTKWX8o — KEZI 9 NEWS (@KEZI9) January 15, 2022

Hoe heftig een tsunami wordt, is vlak na een uitbarsting lastig te voorspellen. In Californië wordt ook gewaarschuwd en komen de golven niet hoger dan een centimeter of 80. Toch is dat genoeg om een parkeerplaats en een aantal auto's onder water te zetten. Bliksem De uitbarsting is door meerdere satellieten goed vastgelegd. In verschillende animaties is de aswolk van inmiddels ruim 500 kilometer breed goed te zien. Wat daaronder minder goed te zien is, is de bliksem. Die ontstaat doordat de hete as met geweld de koude lucht in wordt gestuwd:

🌋⚡️ Bij de spectaculaire vulkaanuitbarsting op #Tonga kwam ook ontzettend veel vulkanische bliksem voor. Asdeeltjes die vrij komen zijn warmer dan 1000 graden. Komen in contact met koude lucht. Daardoor spanningsverschil, wrijving en uiteindelijk bliksem. Bijzonder intens dit. pic.twitter.com/6MvwSxuiS0 — ➡️ RobertDeVries.net (@weermanrobert) January 15, 2022

Wat de aswolk ook verhult, is hoe de vulkaan er nu uitziet. Op satellietbeelden die voorafgaand aan de uitbarsting zijn gemaakt is te zien dat een groot deel van het eiland in zee was gezakt:

Grote goden. #HungaTongaHungaHaapai 🌋was heel even weer 2 eilanden, Hunga Tonga en Hunga Ha'apai, vlak voor deze eruptie begon. Een lap grond van 3 kilometer was weggezakt, de caldera in. Ook dat duidt op een monstereruptie. Hoe het er nu uitziet weten we nog steeds niet.. pic.twitter.com/Y9RdDcPFQa — Sam (@samgerrits) January 15, 2022