Heerenveen schenkt Twente in slotfase de zege door 'ketser' doelman Mous

Het was in Enschede nauwelijks te merken dat FC Twente en sc Heerenveen ruim drie weken vrijaf hadden gehad. Beide elftallen oogden mat, gezapig en bovenal niet scherp in de passing. Het was uiteindelijk defensief geblunder dat ervoor zorgde dat Twente mocht juichen: 2-0.

Twente speelde keurig voetbal voor rust, dat moet gezegd. De bal werd netjes rondgetikt, in de jacht op een mooie aanval. Daarbij vond het team van Ron Jans een paar keer de vrijgelopen Michel Vlap, maar de middenvelder leek tegen zijn voormalige werkgever geen schim van de koelbloedige afmaker van weleer.

Vlap wist slechts een slappe pass op een medespeler te produceren, waardoor aanvallen om zeep werden geholpen. Aan Friese zijde werd de naar PSV vertrokken Joey Veerman node gemist. Bovendien had trainer Johnny Jansen zijn naamgenoot Henk naar de bank verbannen.