Pijnlijke blunder Bijlow wordt Feyenoord fataal in zeer matig duel met Vitesse

Vitesse vraagt stevige bedragen voor het tweetal. Dat ondervond ook Feyenoord, dat Bazoer wel als een tussentijdse versterking had gezien.

De Arnhemmers stonden als een vesting, met nog steeds de sterke mannen Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi als heersers in de defensie. Vitesse kan deze transferperiode nog wat geld voor ze krijgen, maar hecht ook waarde aan een sportief goede afloop van het seizoen.

En dat terwijl Feyenoord zo graag de druk had opgevoerd op PSV en Ajax, die het jaar zondag allebei beginnen met een lastige uitwedstrijd. Maar met alleen de focus op het zwakke spel van de Rotterdammers, wordt Vitesse eigenlijk tekortgedaan.

Loïs Openda kreeg de bal zomaar voor het intikken halverwege de tweede helft, nadat keeper Justin Bijlow zijn eigen verdediger Marcus Pedersen omver had gelopen. Nummer vier Vitesse hijgt de Rotterdammers door dat gelukje plots in de nek.

Feyenoord is het nieuwe jaar dramatisch begonnen. Vitesse profiteerde optimaal van het Rotterdamse gestuntel, door met 1-0 te winnen in de lege Kuip.

Diezelfde Bazoer stond al na tien minuten aan de basis van de mooiste aanval van de wedstrijd. Onder druk van Feyenoord lieten de Arnhemmers de bal soepel rondgaan, om uiteindelijk aan de overkant bijna de nieuwe spits Adrian Grbic in stelling te brengen.

Grbic is een spits uit Oostenrijk, die in de eredivisie het plezier in het voetbal weer hoopt te vinden. En ook weer hoopt te scoren, met als ultieme doel WK-deelname met zijn land aan het eind van dit kalenderjaar.

Maar het was verre van een attractieve wedstrijd, waarin de kansen op één hand te tellen waren. Bij Feyenoord werd Luis Sinisterra duidelijk gemist. En Alireza Jahanbakhsh is nog geen schim van de spits die namens AZ ooit topscorer werd van Nederland.