Gijzeling in synagoge bij Dallas voorbij

In een synagoge in een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is een gijzeling van zo'n tien uren beëindigd. Gouverneur Abbott van de staat Texas twitterde dat alle gegijzelden gered zijn. De dader is dood.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de gijzeling ten einde kwam. Wel waren er kort voor de tweet van Abbott een luid knal en mogelijk geweerschoten in het gebouw te horen. Mogelijk deden agenten toen een inval.

Op het moment dat de gijzeling begon was in de synagoge van de Congregration Beth Israel in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Op een Facebook-stream van de dienst was te horen hoe de gijzelnemer sprak met de politie. "Ik ga sterven. Huil niet om mij. Luister je? Ik ga sterven." De stream werd later offline gehaald.

Het niet niet duidelijk of de man gewapend was. In de livestream was te horen dat hij claimde een bom te hebben.

ABC News hoorde van een bron dat de gijzelnemer een broer zegt te zijn van een vrouwelijk Al-Qaida-lid dat op een luchtmachtbasis in Forth Worth wordt vastgehouden. Zij zou in 2010 tot een gevangenisstraf van 86 jaar zijn veroordeeld voor poging tot moord op een Amerikaanse militair.