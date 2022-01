Rentree Vloet bij Heracles-NEC (0-0), twee maanden na dodelijk ongeval

Twee maanden nadat de veelbesproken Rai Vloet betrokken was bij een dodelijk ongeluk, is de speler van Heracles Almelo zaterdag tegen NEC teruggekeerd op het veld. De matige eredivisiewedstrijd in Nijmegen eindigde in 0-0.

Afgelopen maandag maakte Vloet al zijn rentree op het trainingsveld van Heracles en vandaag zat hij voor het eerst op de bank. Dat deed hij zwijgzaam en met gespannen blik. In de 55ste minuut kreeg Vloet van trainer Frank Wormuth de instructie om warm te lopen. Vijf minuten later mocht hij zijn trainingspak uitdoen.

Samen met Delano Burgzorg, terug van een blessure, viel Vloet in de 65ste minuut in. Halverwege november zat Vloet onder invloed van alcohol achter het stuur en was hij betrokken bij een aanrijding, waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam. Het onderzoek naar het dodelijk ongeluk is nog gaande.